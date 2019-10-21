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    У світі

    Кількість жертв тайфуну в Японії зросла до 80

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    <p>Кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56 тисяч 753</p> - Кількість жертв тайфуну в Японії зросла до 80

    Кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56 тисяч 753

    Пошукові роботи ще не завершені

    У Японії кількість загиблих від тайфуну Хагібіс зросла до 80 осіб. Про це повідомляє Kyodo.

    «У неділю кількість загиблих від тайфуну Хагібіс, який спричинив масштабні повені в Японії, зросла до 80. Пошукові роботи ще не завершені», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що 10 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней та злив.

    За даними Агентства з ліквідації пожеж та стихійних лих Японії, кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56 тисяч 753, що перевищило показник у 51 тисячу пошкоджених будівель внаслідок злив минулого року на заході Японії, в результаті яких загинуло понад 200 осіб.

    Раніше повідомлялося, що смертельний тайфун Хагібіс у Японії забрав вже 73 життя.

    Тайфун Хагібіс ударив по території Японії в середині жовтня. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо.

    Метеорологи попередили, що Хагібіс може стати найпотужнішим тайфуном, який вражав Японію з 1958 року. Тоді внаслідок стихії в країні загинули більше 1200 осіб.

    стихійні лиха Японія смерть
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