Кількість жертв тайфуну в Японії зросла до 80



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Кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56 тисяч 753

Пошукові роботи ще не завершені

У Японії кількість загиблих від тайфуну Хагібіс зросла до 80 осіб. Про це повідомляє Kyodo.

«У неділю кількість загиблих від тайфуну Хагібіс, який спричинив масштабні повені в Японії, зросла до 80. Пошукові роботи ще не завершені», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней та злив.

За даними Агентства з ліквідації пожеж та стихійних лих Японії, кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56 тисяч 753, що перевищило показник у 51 тисячу пошкоджених будівель внаслідок злив минулого року на заході Японії, в результаті яких загинуло понад 200 осіб.

Раніше повідомлялося, що смертельний тайфун Хагібіс у Японії забрав вже 73 життя.

Тайфун Хагібіс ударив по території Японії в середині жовтня. Місцева влада оголосила максимальний рівень загрози в 12 префектурах центральної частини країни, включаючи Токіо.

Метеорологи попередили, що Хагібіс може стати найпотужнішим тайфуном, який вражав Японію з 1958 року. Тоді внаслідок стихії в країні загинули більше 1200 осіб.