Зеленський прибув із кількаденним візитом у Японію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський, зокрема, візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто Фото: Офіс президента

У Японії президент України перебуватиме до 24 жовтня

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибули у понеділок із робочим візитом до Японії. У відрядженні глава держави пробуде до 24 жовтня.

Про це повідомляє Офіс президента у Twitter.

Програмою візиту передбачено зустрічі Зеленського з прем'єрміністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною та низкою інших представників.

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY — Офіс Президента (@APUkraine) 21 октября 2019 г.

Також заплановано двосторонні зустрічі президента України з лідерами зарубіжних країн.

Як повідомлялося, Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.