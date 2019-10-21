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    Зеленський прибув із кількаденним візитом у Японію

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    Володимир&nbsp;Зеленський, зокрема, візьме участь у церемонії інтронізації імператора&nbsp;Нарухіто - Зеленський прибув із кількаденним візитом у Японію
    Володимир Зеленський, зокрема, візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто
    Фото: Офіс президента

    У Японії президент України перебуватиме до 24 жовтня

    Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибули у понеділок із робочим візитом до Японії. У відрядженні глава держави пробуде до 24 жовтня.

    Про це повідомляє Офіс президента у Twitter

    Програмою візиту передбачено зустрічі Зеленського з прем'єрміністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною та низкою інших представників.

    Також заплановано двосторонні зустрічі президента України з лідерами зарубіжних країн.

    Як повідомлялося, Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто.

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