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    У Росії впав винищувач, пілот загинув

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    Аварія сталася на полігоні - У Росії впав винищувач, пілот загинув
    Аварія сталася на полігоні
    Фото з відкритих джерел

    Аварія нібито сталася через технічну несправність

    У Росії розбився ще один військовий літак-винищувач. В результаті авіакатастрофи не вижив льотчик. Про це пише РИА Новости.

    За даними Південного військового округу Міноборони РФ, аварія винищувача МіГ-29 сталася в Астраханській області.

    «Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту», – повідомили в пресслужбі округу.

    За попередніми даними, аварія сталася через відмову техніки.

    «Для встановлення причин катастрофи до місця падіння направлена комісія Головного командування Повітряно-космічних сил», – додали в Міноборони РФ.

    Нагадаємо, раніше у Росії зазнав аварії дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112В районі підмосковного міста Кубинка.

    Також стало відомо, що вертоліт Мі-8, що впав в курильське озеро на Камчатці, лежить на глибині щонайменше 135 метрів. Шансів знайти живими вісьмох осіб, включаючи командира екіпажу, практично немає.

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    Теги: політ Міноборони РФ літак аварія льотчик
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    У Росії впав винищувач, пілот загинув