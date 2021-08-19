У Росії впав винищувач, пілот загинув

Аварія нібито сталася через технічну несправність

У Росії розбився ще один військовий літак-винищувач. В результаті авіакатастрофи не вижив льотчик. Про це пише РИА Новости.

За даними Південного військового округу Міноборони РФ, аварія винищувача МіГ-29 сталася в Астраханській області.

«Літак впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту», – повідомили в пресслужбі округу.

За попередніми даними, аварія сталася через відмову техніки.

«Для встановлення причин катастрофи до місця падіння направлена комісія Головного командування Повітряно-космічних сил», – додали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше у Росії зазнав аварії дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112В районі підмосковного міста Кубинка.

Також стало відомо, що вертоліт Мі-8, що впав в курильське озеро на Камчатці, лежить на глибині щонайменше 135 метрів. Шансів знайти живими вісьмох осіб, включаючи командира екіпажу, практично немає.

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