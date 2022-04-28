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    У Росії упав гелікоптер: є жертви (фото, відео)

    Росія втратила ще один гелікоптер. Цього разу не на війні, а в глибокому тилу - У Росії упав гелікоптер: є жертви (фото, відео)
    Росія втратила ще один гелікоптер. Цього разу не на війні, а в глибокому тилу
    фото із соцмереж

    У Саратовській області Росії розбився вертоліт

    Авіакатастрофа гвинтокрила сталася на території природного парку «Кумисна поляна». Про це повідомляють «Ізвєстія».

    Повітряне судно, яке, за інформацією ЗМІ, належить Саратовському вищому авіаційному військовому училищу, здійснювало навчальний політ.

    Внаслідок падіння із трьох осіб, які перебувають на борту, загинуло двоє – бортмеханік і курсант. Вижив пілот, який устиг вистрибнути із гелікоптера на парашуті.

    Жертв могло бути і більше, оскільки гвинтокрил упав неподалік від кафе.

    Після падіння вертоліт спровокував пожежу в лісопосадці, уже локалізовану МНСниками.

    ЗМІ оприлюднили відео, зроблене на місці падіння гвинтокрила.

    Нагадаємо, що у Росії регулярно трапляються подібні авіакатастрофи. Так, у червні минулого року у Ленінградській області розбився військовий гелікоптер Мі-8. Тоді загинули три людини.

    А у серпні на території Астраханської області упав військовий же літак МіГ-29. Пілот повітряного судна не вижив.

    Теги: росія авіакатастрофа вертоліт
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    У Росії упав гелікоптер: є жертви (фото, відео)