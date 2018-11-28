Протести «євробляхерів» на західному кордоні завершились — прикордонники



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Протести на кордоні були пов'язані з набуттям чинності закону про спрощення розмитнення авто на єврономерах

Усі пункти пропуску на західному кордоні повністю розблоковані та працюють в штатному режимі.

Про це завили у Державній прикордонній службі України.

«Зараз роботу усіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізовано. Заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху співробітники Держприкордонслужби здійснюють встановленим порядком», — повідомили у ДПСУ.

Вранці 28 листопада повідомлялося, що «євробляхери» досі блокують під’їзні шляхи на кордоні зі Словаччиною.

Раніше поліція Львівщини відкрила п’ять кримінальних проваджень на основі звернень громадян, права яких були порушені через блокування західних кордонів.

26 листопада три автобуси з дітьми 10 годин мерзли на кордоні через протести «євробляхерів».

Нагадаємо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Як відомо, 21 листопада у Верховній Раді не набралося голосів, щоб скасувати рішення про зміни до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на єврономерах.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком «євроблях» (№8487) та законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення автомобілів на митну територію (№8488) були підписані головою парламенту Андрієм Парубієм та відправлені на підпис президенту.

23 листопада президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.