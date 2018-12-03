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    З початку року прикордонники виявили 170 авто і 1400 осіб, яких шукав Інтерпол

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    Міжнародна база даних Інтерполу дозволяє виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, викрадені автомобілі та власників фальшивих документів - З початку року прикордонники виявили 170 авто і 1400 осіб, яких шукав Інтерпол
    Міжнародна база даних Інтерполу дозволяє виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, викрадені автомобілі та власників фальшивих документів

    Державна прикордонна служба України щоденно використовує міжнародну базу даних Інтерполу

    З початку року 2018 року співробітники прикордонного відомства, використовуючи міжнародну базу даних Інтерполу, знайшли понад 170 викрадених авто та 1,4 тисяч розшукуваних осіб. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    «Державна прикордонна служба України щоденно використовує міжнародну базу даних Інтерполу, що дозволяє виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, викрадені автомобілі та власників фальшивих документів; так з початку 2018 року співробітники прикордонного відомства реалізували більше тисячі спрацювань бази даних Інтерполу, серед яких близько 1420 стосовно розшукуваних осіб та 170 щодо транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, після введення воєнного стану вдвічі менше росіян хочуть в’їхати в Україну.

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