З початку року прикордонники виявили 170 авто і 1400 осіб, яких шукав Інтерпол
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Державна прикордонна служба України щоденно використовує міжнародну базу даних Інтерполу
З початку року 2018 року співробітники прикордонного відомства, використовуючи міжнародну базу даних Інтерполу, знайшли понад 170 викрадених авто та 1,4 тисяч розшукуваних осіб. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
«Державна прикордонна служба України щоденно використовує міжнародну базу даних Інтерполу, що дозволяє виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, викрадені автомобілі та власників фальшивих документів; так з початку 2018 року співробітники прикордонного відомства реалізували більше тисячі спрацювань бази даних Інтерполу, серед яких близько 1420 стосовно розшукуваних осіб та 170 щодо транспортних засобів», — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, після введення воєнного стану вдвічі менше росіян хочуть в’їхати в Україну.