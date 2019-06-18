Землетрус у Японії: влада оголосила попередження про цунамі



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Землетрус пройшов за 85 кілометрів на північний схід від головного острова Японії Хонсю

Японське метеорологічне агентство заявило, що землетрус мав магнітуду 6,8

Біля берегів Японії стався сильний землетрус, через що влада країни оголосила попередження про цунамі.

Японське метеорологічне агентство заявило, що землетрус мав магнітуду 6,8.

Повідомляється, що землетрус пройшов за 85 кілометрів на північний схід від головного острова Японії Хонсю. Попередження про високі хвилі стосується передусім північно-західного узбережжя Хонсю.

Наразі повідомлень про руйнування чи жертви немає.

Внаслідок землетрусу й цунамі у Японії в березні 2011 року загинули понад 18,5 тисяч людей.

Як повідомлялося, сьогодні у Китаї стався потужний землетрус: 11 загиблих.

Нагадаємо, 15 червня біля берегів Нової Зеландії зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.

До слова, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус. Того ж дня в Албанії стався руйнівний землетрус з постраждалими.

Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.