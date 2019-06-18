Біля Нової Зеландії сталося кілька сильних землетрусів



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Біля Нової Зеландії фіксують сильні землетруси три дні поспіль

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як «руйнівний»

Землетрус магнітудою 6,0 стався в Тихому океані за 135 кілометрів від острова Есперанс Рок, який належить Новій Зеландії. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS) у вівторок, 18 червня.

За даними оперативного опрацювання, епіцентр зафіксованого о 6:02 за Всесвітнім координованим часом землетрусу мав координати -30.93 градуса південної широти і -177.59 градуса західної довготи. Осередок залягав на глибині 16 кілометрів.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як «руйнівний».

Раніше повідомлялося, що у Китаї в результаті землетрусумагнітудою 6.0 щонайменше 11 осіб загинули і більше сотні постраждали.

За даними Китайського центру землетрусів (CENC), епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 16 км.

Як розповіли місцеві жителі, землетрус був досить сильним і кілька поштовхів сталися протягом півгодини. Багато мешканців багатоповерхівок кинулися шукати притулку в підвалах.

Нагадаємо, 15 червня біля берегів Нової Зеландії також вже був зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.

До слова, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус. Того ж дня в Албанії стався руйнівний землетрус з постраждалими.

Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.