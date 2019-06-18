У Китаї стався потужний землетрус: 11 загиблих
122 людей отримали поранення
У Китаї в результаті землетрусу магнітудою 6.0 щонайменше 11 осіб загинули і більше сотні постраждали. Землетрус стався в ніч на 18 червня, повідомляє China plus.
Землетрус силою 6 балів зачепив південний захід китайській провінції Сичуань.
За даними Китайського центру землетрусів (CENC), епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 16 км.
Як розповіли місцеві жителі, землетрус був досить сильним і кілька поштовхів сталися протягом півгодини. Багато мешканців багатоповерхівок кинулися шукати притулку в підвалах.
@HuXijin_GT #earthquake in #china, Sichuan just hit pic.twitter.com/ByEf2qSI2B— @:@ (@artfoolcodger) 17 червня 2019 р.
#Earthquake #Sichuan #China tonight .— Ian Ollerenshaw (@IanOllerenshaw) 17 червня 2019 р.
Scale 5.9 pic.twitter.com/ut1oWZBnR2
@HuXijin_GT #earthquake in #china, Sichuan just hit pic.twitter.com/ByEf2qSI2B— @:@ (@artfoolcodger) 17 червня 2019 р.
#earthquake in #china #SICHUAN 10 minutes ago pic.twitter.com/UF7v6uKsG2— @:@ (@artfoolcodger) 17 червня 2019 р.
Відправившись на пошуки жертв і постраждалих рятувальники виявили, що загинули 11 людей, ще 122 отримали поранення.
Нагадаємо, 15 червня біля берегів Нової Зеландії зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.
До слова, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус. Того ж дня в Албанії стався руйнівний землетрус з постраждалими.
Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.