У Китаї стався потужний землетрус: 11 загиблих



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122 людей отримали поранення

У Китаї в результаті землетрусу магнітудою 6.0 щонайменше 11 осіб загинули і більше сотні постраждали. Землетрус стався в ніч на 18 червня, повідомляє China plus.

Землетрус силою 6 балів зачепив південний захід китайській провінції Сичуань.

За даними Китайського центру землетрусів (CENC), епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 16 км.

Як розповіли місцеві жителі, землетрус був досить сильним і кілька поштовхів сталися протягом півгодини. Багато мешканців багатоповерхівок кинулися шукати притулку в підвалах.

Відправившись на пошуки жертв і постраждалих рятувальники виявили, що загинули 11 людей, ще 122 отримали поранення.

Нагадаємо, 15 червня біля берегів Нової Зеландії зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.

До слова, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус. Того ж дня в Албанії стався руйнівний землетрус з постраждалими.

Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.