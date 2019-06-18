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    У Китаї стався потужний землетрус: 11 загиблих

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    У Китаї стався потужний землетрус: 11 загиблих

    122 людей отримали поранення

    У Китаї в результаті землетрусу магнітудою 6.0 щонайменше 11 осіб загинули і більше сотні постраждали. Землетрус стався в ніч на 18 червня, повідомляє China plus.

    Землетрус силою 6 балів зачепив південний захід китайській провінції Сичуань.

    За даними Китайського центру землетрусів (CENC), епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 16 км.

    Як розповіли місцеві жителі, землетрус був досить сильним і кілька поштовхів сталися протягом півгодини. Багато мешканців багатоповерхівок кинулися шукати притулку в підвалах.

    Відправившись на пошуки жертв і постраждалих рятувальники виявили, що загинули 11 людей, ще 122 отримали поранення.

    Нагадаємо, 15 червня біля берегів Нової Зеландії зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.

    До слова, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус. Того ж дня в Албанії стався руйнівний землетрус з постраждалими.

    Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.

    Twitter Перу землетрус
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