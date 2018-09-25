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    Негода в Україні: без світла залишаються понад 200 населених пунктів

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    В Карпатах випав перший сніг - Негода в Україні: без світла залишаються понад 200 населених пунктів
    Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
    В Карпатах випав перший сніг

    Нині ремонтники відновлюють електропостачання

    Станом на ранок вівторка через негоду в Україні без електропостачання залишаються 205 населених пунктів у семи областях.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «З 24 на 25 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 7 областях, а саме: Житомирська – 91 н.п., Київська – 54 н.п., Волинська – 23 н.п., Рівненська – 21 н.п., Одеська – 12 н.п., Сумська – 2 н.п. та Кіровоградська – 2 н.п.», - йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Тим часом у Карпатах випав перший сніг. Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на 7:20 ранку сьогодні там продовжує падати сніг, а температура становить 5 градусів морозу. 

    Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський, на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей, 24 вересня випав перший сніг.

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