На Закарпатті контрабандисти ламали паркан і погрожували прикордонникам



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Порушники були у стані алкогольного сп'яніння

На кордоні з Угорщиною прикордонники зупинили групу осіб, які перебували в стані алкогольного сп'яніння і на автомобілі намагалися пошкодити загороджувальний паркан.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Вимогу прикордонників про припинення правопорушення та надання для перевірки документів чоловіки проігнорували. Натомість продовжили нецензурною лайкою ображати та погрожувати військовослужбовцям зі складу наряду.

Після цього правопорушники сіли в авто та спробували втекти. Аби зупинити втікачів, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

До місця події викликали співробітників Нацполіції. Зловмисників затримали, ними виявились громадяни України, мешканці Виноградівського району.

Варто зазначити, що за зовнішніми ознаками особи перебували в стані алкогольного сп’яніння.

До того ж, раніше вони неодноразово потрапляли у поле зору прикордонників під час спроб переміщення через кордон тютюнових виробів.

Усіх правопорушників притягнули до адмінвідповідальності за ст. 185-10 КУпАП. Оскільки у одного із затриманих були відсутні документи, що посвідчують особу, його притягнули до відповідальності ще й за ст. 202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду/виїзду».

Справу скеровано до суду.