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    На Вінниччині прикордонники почали перевіряти людей на симптоми коронавірусу

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    На Вінниччині прикордонники почали перевіряти людей на симптоми коронавірусу

    У пунктах пропуску через державний кордон розпочато активні заходи з недопущення розповсюдження коронавірусу

    У пунктах пропуску через державний кордон запровадили посилені заходи перевірки громадян. Їх проводитимуть з метою недопущення розповсюдження коронавірусу. Персонал отримає засоби індивідуального захисту та безконтактні термометри для перевірки осіб, що в’їжджають на територію області. 

    Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні. 

    У Вінницькій ОДА відбулося засідання протиепідеміологічної комісії. У засіданні взяли участь, зокрема, представники прикордонної служби. 

    Начальник Могилів-Подільського прикордонного загону полковник Сергій Соколовський поінформував присутніх про те, у пунктах пропуску через державний кордон на ділянці загону розпочато активні заходи з недопущення розповсюдження коронавірусу.

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    На Вінниччині прикордонники почали перевіряти людей на симптоми коронавірусу
    На Вінниччині прикордонники почали перевіряти людей на симптоми коронавірусу
    На Вінниччині прикордонники почали перевіряти людей на симптоми коронавірусу

    Також посадовець наголосив на необхідності додаткового забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту. Крім того, співробітників забезпечать безконтактними термометрами для проведення скринінгу (виявлення захворювань у клінічно безсимптомних. – Ред.) осіб, які прибувають до України з інших держав через аеропорт та пункти пропуску міжнародного сполучення. 

    Якщо у громадян виявлятимуть ознаки захворювання, визиватимуть спеціальну медичну бригаду. Медики доставлятимуть хворих у боксовані палати найближчих районних лікарень. 

    прикордонники здоров'я аеропорт Вінниччина кордон вірус коронавірус
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