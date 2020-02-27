На Вінниччині прикордонники почали перевіряти людей на симптоми коронавірусу



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У пунктах пропуску через державний кордон розпочато активні заходи з недопущення розповсюдження коронавірусу

У пунктах пропуску через державний кордон запровадили посилені заходи перевірки громадян. Їх проводитимуть з метою недопущення розповсюдження коронавірусу. Персонал отримає засоби індивідуального захисту та безконтактні термометри для перевірки осіб, що в’їжджають на територію області.

Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

У Вінницькій ОДА відбулося засідання протиепідеміологічної комісії. У засіданні взяли участь, зокрема, представники прикордонної служби.

Начальник Могилів-Подільського прикордонного загону полковник Сергій Соколовський поінформував присутніх про те, у пунктах пропуску через державний кордон на ділянці загону розпочато активні заходи з недопущення розповсюдження коронавірусу.

Також посадовець наголосив на необхідності додаткового забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту. Крім того, співробітників забезпечать безконтактними термометрами для проведення скринінгу (виявлення захворювань у клінічно безсимптомних. – Ред.) осіб, які прибувають до України з інших держав через аеропорт та пункти пропуску міжнародного сполучення.

Якщо у громадян виявлятимуть ознаки захворювання, визиватимуть спеціальну медичну бригаду. Медики доставлятимуть хворих у боксовані палати найближчих районних лікарень.