На Вінниччині прикордонники почали перевіряти людей на симптоми коронавірусу
У пунктах пропуску через державний кордон розпочато активні заходи з недопущення розповсюдження коронавірусу
У пунктах пропуску через державний кордон запровадили посилені заходи перевірки громадян. Їх проводитимуть з метою недопущення розповсюдження коронавірусу. Персонал отримає засоби індивідуального захисту та безконтактні термометри для перевірки осіб, що в’їжджають на територію області.
Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні.
У Вінницькій ОДА відбулося засідання протиепідеміологічної комісії. У засіданні взяли участь, зокрема, представники прикордонної служби.
Начальник Могилів-Подільського прикордонного загону полковник Сергій Соколовський поінформував присутніх про те, у пунктах пропуску через державний кордон на ділянці загону розпочато активні заходи з недопущення розповсюдження коронавірусу.
Також посадовець наголосив на необхідності додаткового забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту. Крім того, співробітників забезпечать безконтактними термометрами для проведення скринінгу (виявлення захворювань у клінічно безсимптомних. – Ред.) осіб, які прибувають до України з інших держав через аеропорт та пункти пропуску міжнародного сполучення.
Якщо у громадян виявлятимуть ознаки захворювання, визиватимуть спеціальну медичну бригаду. Медики доставлятимуть хворих у боксовані палати найближчих районних лікарень.