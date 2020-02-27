ЗМІ: схему з продажу крадених у ЄС авто організував син ексголови Конституційного суду



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У Андрія Стрижака-молодшого проведено обшуки Скріншот з відео

Фігурантам справи оголошено про підозру в створенні злочинної організації, шахрайстві та незаконному заволодінні транспортним засобом

Організатором злочинної групи, яка організувала незаконну схему переправки з країн Євросоюзу та збуту елітних автомобілів, є син ексголови Конституційного суду Андрій Стрижак.

Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах.

Зазначається, що ще одним учасником схеми є депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило.

«Організатор – син ексголови Конституційного суду. Серед учасників – депутат Ужгородської міської ради. Ще один учасник перебуває під домашнім арештом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Інший – підсудний за шахрайські дії з автомобілями», - повідомило джерело ЗМІ.

Зазначається, що у Стрижака і Чурила вже було проведено обшуки. Наразі їх та ще трьох головних фігурантів схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру в створенні злочинної організації, шахрайстві та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Невдовзі суд має обрати їм запобіжний захід.

Напередодні стало відомо про викриття злочинної організації, яка займалася незаконним заволодінням авто. За даними слідства, група осіб оформлювала у лізинг автомобілі на території країн ЄС, переправляла їх через кордон України за підробленими документами, ставила на реєстрацію і в подальшому збувала.

Правоохоронці встановили 56 фактів злочинної діяльності аферистів із сумою завданого збитку понад 4 мільйони євро.