На Буковині СБУ викрила прикордонника на сприянні незаконному переміщенню товарів через кордон



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Фото: пресцентр СБУ

За 1,5 тис. євро інспектор обіцяв сприяння у незаконному переміщенні поза пунктами пропуску тютюнових виробів із однієї з європейських країн

Співробітники Служби безпеки України викрили інспектора Чернівецького прикордонного загону, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією, військовослужбовець вимагав та отримав від місцевого жителя 1,5 тисячі євро. За таку суму інспектор обіцяв чоловіку сприяння у незаконному переміщенні поза пунктами пропуску тютюнових виробів із однієї з європейських країн.

Правоохоронці затримали зловмисника у відділі прикордонного загону під час отримання 1 тисячі євро – другої частини хабара.

Фото: пресцентр СБУ

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правопорушнику оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії.

Встановлюються всі обставини справи та перевіряються інші факти можливої причетності посадовця до контрабандного переправлення товарів через державний кордон.

Заходи із викриття проводилися співробітниками УСБУ в Чернівецькій області спільно з Теруправлінням ДБР у Хмельницькому під процесуальним керівництвом військової прокуратури Чернівецького гарнізону.