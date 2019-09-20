Прокуратура просить суд заарештувати ексвійськового Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві
Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу
Прокуратура просить Дніпровський районний суд Києва заарештувати колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Про це сказано в повідомленні прес-служби суду.
«Дніпровський районний суд Києва повідомляє, що 20 вересня 2019 в суд надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою... щодо Белька А. Н.», - сказано в ньому.
Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.
Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.
Розгляд клопотання прокуратури призначено на 14:00 у п'ятницю, 20 вересня.
Як повідомляли Українськi Новини, поліція вирішила не вручати підозру в підготовці теракту й оголосила підозру в хуліганстві ексвійськовому Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки підозрюваного.
Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.
У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.
Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.
Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.
Джерело: Українські новини