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    Прокуратура просить суд заарештувати ексвійськового Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві

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    Олексій Белько - Прокуратура просить суд заарештувати ексвійськового Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві
    Олексій Белько

    Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу

    Прокуратура просить Дніпровський районний суд Києва заарештувати колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Про це сказано в повідомленні прес-служби суду.

    «Дніпровський районний суд Києва повідомляє, що 20 вересня 2019 в суд надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою... щодо Белька А. Н.», - сказано в ньому.

    Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

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    Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

    Розгляд клопотання прокуратури призначено на 14:00 у п'ятницю, 20 вересня.

    Як повідомляли Українськi Новини, поліція вирішила не вручати підозру в підготовці теракту й оголосила підозру в хуліганстві ексвійськовому Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки підозрюваного.

    Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

    У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

    Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

    Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

    Джерело: Українські новини

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