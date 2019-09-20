Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину



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Фото: Нацполіція

Правоохоронці виявили верстати для обробки бурштину-сирцю, на які буде накладено арешт

Співробітники поліції вилучили 600 кг бурштину в ході проведення обшуків у чотирьох учасників злочинної групи в селищі Володимирець. Про це напередодні повідомило управління Нацполіції в Рівненській області.

«Поліцейські викрили незаконну діяльність злочинної групи в складі чотирьох чоловік, яку вони здійснювали в селищі Володимирець. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та бурштин», - йдеться в повідомленні.

П'ять обшуків провели слідчі слідчого управління при оперативному супроводі співробітників Управління стратегічних розслідувань поліції Рівненської області, при процесуальному керівництві прокуратури Рівненської області.

За їх результатами поліцейські вилучили 30 мішків бурштину, в тому числі й обробленого, загальною вагою майже 600 кг. Крім того, в приміщенні 41-річного чоловіка правоохоронці виявили верстати для обробки бурштину-сирцю, на які буде накладено арешт.

Відкрито кримінальну справу за статтею про незаконне придбання, зберігання та збут майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 198 КК України). Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що на Рівенщині відкрили понад сотню проваджень щодо незаконного видобутку бурштину.