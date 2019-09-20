  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину

    • Розсилка
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці виявили верстати для обробки бурштину-сирцю, на які буде накладено арешт

    Співробітники поліції вилучили 600 кг бурштину в ході проведення обшуків у чотирьох учасників злочинної групи в селищі Володимирець. Про це напередодні повідомило управління Нацполіції в Рівненській області.

    «Поліцейські викрили незаконну діяльність злочинної групи в складі чотирьох чоловік, яку вони здійснювали в селищі Володимирець. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та бурштин», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    П'ять обшуків провели слідчі слідчого управління при оперативному супроводі співробітників Управління стратегічних розслідувань поліції Рівненської області, при процесуальному керівництві прокуратури Рівненської області.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину
    Поліція Рівненщині вилучила 600 кг бурштину

    За їх результатами поліцейські вилучили 30 мішків бурштину, в тому числі й обробленого, загальною вагою майже 600 кг. Крім того, в приміщенні 41-річного чоловіка правоохоронці виявили верстати для обробки бурштину-сирцю, на які буде накладено арешт.

    Відкрито кримінальну справу за статтею про незаконне придбання, зберігання та збут майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 198 КК України). Слідчі дії тривають.

    Раніше повідомлялося, що на Рівенщині відкрили понад сотню проваджень щодо незаконного видобутку бурштину.

     

    Читайте також
    бурштин арешт злочинність Рівненщина поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ