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    У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан

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    Поліція інформує, що у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав - У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан
    Поліція інформує, що у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав

    Аварія трапилася на вул. Набережно-Хрещатицькій

    У центрі Києва вночі 20 вересня в Подільському районі Києва сталася ДТП за участі легковика BMW.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Зазначається, що аварія трапилася на вул. Набережно-Хрещатицькій.

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    «Водій BMW не впорався з керуванням і в'їхав у бетонний паркан після чого почалося загоряння в районі моторного відсіку автомобіля. На місце пригоди виїхали два екіпажи пожежників та швидка допомога», - йдеться у повідомленні.

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    У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан
    У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан
    У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан
    У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан
    У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан
    У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан

    Поліція інформує, що у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав.

    Як з'ясувалося пізніше, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

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