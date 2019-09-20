У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан
Поліція інформує, що у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав
Аварія трапилася на вул. Набережно-Хрещатицькій
У центрі Києва вночі 20 вересня в Подільському районі Києва сталася ДТП за участі легковика BMW.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Зазначається, що аварія трапилася на вул. Набережно-Хрещатицькій.
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«Водій BMW не впорався з керуванням і в'їхав у бетонний паркан після чого почалося загоряння в районі моторного відсіку автомобіля. На місце пригоди виїхали два екіпажи пожежників та швидка допомога», - йдеться у повідомленні.
Поліція інформує, що у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав.
Як з'ясувалося пізніше, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.