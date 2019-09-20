У центрі Києва п'яний водій BMW в’їхав у бетонний паркан



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Поліція інформує, що у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав

Аварія трапилася на вул. Набережно-Хрещатицькій

У центрі Києва вночі 20 вересня в Подільському районі Києва сталася ДТП за участі легковика BMW.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Зазначається, що аварія трапилася на вул. Набережно-Хрещатицькій.

«Водій BMW не впорався з керуванням і в'їхав у бетонний паркан після чого почалося загоряння в районі моторного відсіку автомобіля. На місце пригоди виїхали два екіпажи пожежників та швидка допомога», - йдеться у повідомленні.

Поліція інформує, що у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав.

Як з'ясувалося пізніше, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.