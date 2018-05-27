На Закарпатті прикордонник вимагав гроші за сприяння контрабанді цигарок

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Фото: СБУ На Закарпатті СБУ викрила на хабарах прикордонника

СБУ затримала прикордонника, який вимагав 1600 доларів хабара

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарах начальника групи молодших інспекторів одного з відділів Мукачівського прикордонного загону.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що сержант вимагав від місцевого мешканця понад 1600 доларів США за сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон України 17 тисяч пачок цигарок.

Оперативники спецслужби затримали військовослужбовця, згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання ним другої частини раніше обумовленої суми хабара у розмірі більш ніж $1000.

Крім того, співробітники СБ України задокументували факт збуту прикордонником амфетаміну цьому ж місцевому мешканцю.

Вирішується питання про оголошення сержанту про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного із керівників Сихівського райвідділу поліції Львівщини та двох його підлеглих.

Правоохоронці встановили, що оперуповноважений, слідча та один з керівників Сихівського відділу поліції вимагали з місцевої мешканки п’ять тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли перекваліфікувати статтю «умисне вбивство», за якою підозрюється її батько, на менш тяжку статтю Кримінального кодексу.



