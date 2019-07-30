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    На проспекті Перемоги водій вантажівки помер за кермом і зніс огорожу (фото, відео)

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    На проспекті Перемоги водій вантажівки помер за кермом і зніс огорожу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водієві стало зле під час керування машиною

    У понеділок, 29 липня, близько 21:30 на проспекті Перемоги сталася ДТП: біля станції метро «Нивки» вантажівка Mercedes з'їхала з дороги, знесла кілька секцій паркану і зупинилася на газоні.

    Коли до кабіни підбігли люди, то побачили за кермом чоловіка без ознак життя. Про це повідомляє Інформатор.

    Mercedes рухався по проспекту Перемоги в бік центру. Переїхавши міст на станції метро «Нивки», водієві стало погано і він влетів в огорожу.

    На місце викликали бригаду медиків, але їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка.

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    На проспекті Перемоги водій вантажівки помер за кермом і зніс огорожу (фото, відео)
    На проспекті Перемоги водій вантажівки помер за кермом і зніс огорожу (фото, відео)
    На проспекті Перемоги водій вантажівки помер за кермом і зніс огорожу (фото, відео)
    На проспекті Перемоги водій вантажівки помер за кермом і зніс огорожу (фото, відео)
    На проспекті Перемоги водій вантажівки помер за кермом і зніс огорожу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Відомо, що чоловіку було 45 років. Він працював водієм з 18 років. Причини смерті встановить експертиза.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

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