На Закарпатті з вікна Lexus стріляли по людині



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За даними журналістів, у зв'язку із подією затримали сина та зятя ексрегіонала

У Мукачеві Закарпатської області серед білого дня сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 23-річний чоловік.

Про це повідомляє поліція Закарпаття.

Інцидент стався близько другої дня 31 серпня у парку Андрія Кузьменка. Виник конфлікт, під час якого у постраждалого вистрілили з, ймовірно, травматичної зброї. Стріляли з вікна позашляховика.

Постраждалого з кульовим пораненням госпіталізували до лікарні, правоохоронці оголосили машину у розшук і відкрили кримінальне провадження за хуліганство із застосуванням зброї.

Згодом поліцейські розшукали позашляховик Lexus та його екіпаж, їх доставили до Мукачівського відділку поліції для з’ясування усіх обставин інциденту.

Видання Закарпаття онлайн із посиланням на правоохоронців повідомляє, що у зв'язку із стріляниною поліція затримала сина та зятя колишнього керівника осередку Партії регіонів у Мукачеві Василя Швардака.

Теперішній злочин поліція квалфікувала за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - як хуліганські дії, вчинені з застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.