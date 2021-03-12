  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Закарпатті зафіксували потужну лавину (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники просять туристів не йти в гори - На Закарпатті зафіксували потужну лавину (фото)
    Рятувальники просять туристів не йти в гори
    Фото: Національний природний парк «Синевир»

    Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

    У четвер, 11 березня, в урочищі Сухар, що на території Національного природного парку «Синевир», працівники установи зафіксували величезну лавину.

    «Зараз у межах парку склалися такі погодні умови, за яких підніматися в гори надзвичайно небезпечно. Закликаємо туристів не ризикувати, а милуватися красою природи в безпечних місцях», – ідеться в повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Закарпатті зафіксували потужну лавину (фото)
    На Закарпатті зафіксували потужну лавину (фото)
    На Закарпатті зафіксували потужну лавину (фото)
    Фото: Національний природний парк «Синевир»

    Про високий рівень сніголавинної небезпеки на високогір’ї Карпат попередили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій: «12 березня, у зв’язку зі снігопадами та заметілями, на високогір’ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека (3-го рівня)».

    Нагадаємо, 12 березня на Закарпатті очікують різке погіршення погоди. В регіон «прийшов» атлантичний циклон «Йзеф». По всій території області пройдуть опади у вигляді снігу та дощу, швидкість вітру буде сягати позначки 80 кілометрів на годину.

    Водночас на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 метра із подальшим затопленням заплавних територiй.

    Раніше Укргідрометцентр повідомив, що з 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.

    У п'ятницю, 12 березня, в Україні буде хмарна з проясненнями, холодна, вітряна та багата на опади погода. У Києві 12 березня вночі буде без опадів, вдень мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

    Теги: Закарпаття Укргідрометцентр снігопад небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies