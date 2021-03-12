На Закарпатті зафіксували потужну лавину (фото)

Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

У четвер, 11 березня, в урочищі Сухар, що на території Національного природного парку «Синевир», працівники установи зафіксували величезну лавину.

«Зараз у межах парку склалися такі погодні умови, за яких підніматися в гори надзвичайно небезпечно. Закликаємо туристів не ризикувати, а милуватися красою природи в безпечних місцях», – ідеться в повідомленні.

Про високий рівень сніголавинної небезпеки на високогір’ї Карпат попередили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій: «12 березня, у зв’язку зі снігопадами та заметілями, на високогір’ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека (3-го рівня)».

Нагадаємо, 12 березня на Закарпатті очікують різке погіршення погоди. В регіон «прийшов» атлантичний циклон «Йзеф». По всій території області пройдуть опади у вигляді снігу та дощу, швидкість вітру буде сягати позначки 80 кілометрів на годину.

Водночас на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 метра із подальшим затопленням заплавних територiй.

Раніше Укргідрометцентр повідомив, що з 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.

У п'ятницю, 12 березня, в Україні буде хмарна з проясненнями, холодна, вітряна та багата на опади погода. У Києві 12 березня вночі буде без опадів, вдень мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.