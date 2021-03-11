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    Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

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    Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті - Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті
    Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

    Сніголавинна небезпека буде третього рівня

    У п’ятницю, 12 березня, сніголавинна небезпека очікується в високогір'ї Закарпатської області.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    У відомстві заявили, що у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, у високогір'ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека.

    За даними відомства, сніголавинна небезпека буде третього рівня.

    З метою попередження небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ДСНС наголошує на важливості реєстрації громадянами своїх мандрівок!

    Шановні громадяни! Вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:

    • обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;
    • уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
    • переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
    • поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
    • обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

    Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

    Раніше Укргідрометцент повідомив, що з 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.

    Водночас на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 метра із подальшим затопленням заплавних територiй.

    Теги: ДСНС Закарпаття рятувальники небезпека
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