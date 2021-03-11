Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті
Сніголавинна небезпека буде третього рівня
У п’ятницю, 12 березня, сніголавинна небезпека очікується в високогір'ї Закарпатської області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У відомстві заявили, що у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, у високогір'ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека.
За даними відомства, сніголавинна небезпека буде третього рівня.
З метою попередження небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ДСНС наголошує на важливості реєстрації громадянами своїх мандрівок!
Шановні громадяни! Вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:
- обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;
- уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
- переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
- поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
- обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.
Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!
Раніше Укргідрометцент повідомив, що з 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.
Водночас на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 метра із подальшим затопленням заплавних територiй.