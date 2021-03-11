Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку на Закарпатті

Сніголавинна небезпека буде третього рівня

У п’ятницю, 12 березня, сніголавинна небезпека очікується в високогір'ї Закарпатської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У відомстві заявили, що у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, у високогір'ї Закарпатської області очікується сніголавинна небезпека.

За даними відомства, сніголавинна небезпека буде третього рівня.

З метою попередження небезпечних подій за участю туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, ДСНС наголошує на важливості реєстрації громадянами своїх мандрівок!

Шановні громадяни! Вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:

обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;

уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;

переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;

поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;

обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!

Раніше Укргідрометцент повідомив, що з 12 до 15 березня очікується потепління, але при цьому опади не припиняться.

Водночас на рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 метра із подальшим затопленням заплавних територiй.