На Закарпатті затопило дороги та населені пункти (відео)
На Закарпатті 9 лютого дощ та мокрий сніг
На Закарпатті через негоду підтопило угіддя на Іршавщині. Біля дороги Мукачево-Рогатин від села Гребля до Сільця повністю підтопило околиці та двори жителів.
Автодорога Великі Ком’яти-Шаланки-Виноградів повністю опинилася під водою:
У Великих Ком’ятах вода затопила сільськогосподарські угіддя та подвір’я селян. Місцева жителька Марія Василівна розповідає, що велика вода почала прибувати вночі й вже встигла затопити парники, город та огорожу з качками. Тут вода підняла на рівень трьох метрів.
Затопило також село Сільце:
Масштабна водяна пастка чатує на водіїв транспортних засобів у селі Великі Лучки, що на Мукачівщині:
В Мукачеві затопило могили, частина кладовища у воді:
Працівники Закарпатського центру з гідрометеорології попереджають жителів області про погіршення погодних умов. Протягом 9 лютого на більшій частині території Закарпатської області збережуться значні опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. На високогір’ї буде посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).