На Закарпатті затопило дороги та населені пункти (відео)

На Закарпатті затопило не лише дороги, а й кладовища

На Закарпатті 9 лютого дощ та мокрий сніг

На Закарпатті через негоду підтопило угіддя на Іршавщині. Біля дороги Мукачево-Рогатин від села Гребля до Сільця повністю підтопило околиці та двори жителів.

Автодорога Великі Ком’яти-Шаланки-Виноградів повністю опинилася під водою:

У Великих Ком’ятах вода затопила сільськогосподарські угіддя та подвір’я селян. Місцева жителька Марія Василівна розповідає, що велика вода почала прибувати вночі й вже встигла затопити парники, город та огорожу з качками. Тут вода підняла на рівень трьох метрів.

Затопило також село Сільце:

Масштабна водяна пастка чатує на водіїв транспортних засобів у селі Великі Лучки, що на Мукачівщині:

В Мукачеві затопило могили, частина кладовища у воді:

Працівники Закарпатського центру з гідрометеорології попереджають жителів області про погіршення погодних умов. Протягом 9 лютого на більшій частині території Закарпатської області збережуться значні опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. На високогір’ї буде посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).