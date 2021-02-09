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    На Закарпатті затопило дороги та населені пункти (відео)

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    На Закарпатті затопило не лише дороги, а й кладовища - На Закарпатті затопило дороги та населені пункти (відео)
    На Закарпатті затопило не лише дороги, а й кладовища
    Фото: pershij.com.ua

    На Закарпатті 9 лютого дощ та мокрий сніг

    На Закарпатті через негоду підтопило угіддя на Іршавщині. Біля дороги Мукачево-Рогатин від села Гребля до Сільця повністю підтопило околиці та двори жителів.

    Автодорога Великі Ком’яти-Шаланки-Виноградів повністю опинилася під водою: 

    У Великих Ком’ятах вода затопила сільськогосподарські угіддя та подвір’я селян. Місцева жителька Марія Василівна розповідає, що велика вода почала прибувати вночі й вже встигла затопити парники, город та огорожу з качками. Тут вода підняла на рівень трьох метрів.

    Затопило також село Сільце: 

    Масштабна водяна пастка чатує на водіїв транспортних засобів у селі Великі Лучки, що на Мукачівщині:

    В Мукачеві затопило могили, частина кладовища у воді:

    Працівники Закарпатського центру з гідрометеорології попереджають жителів області про погіршення погодних умов. Протягом 9 лютого на більшій частині території Закарпатської області збережуться значні опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. На високогір’ї буде посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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    Теги: Закарпаття снігопад негода
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