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    У Вінниці за дві доби випала місячна норма снігу

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    Комунальні служби прибирають місто цілодобово - У Вінниці за дві доби випала місячна норма снігу
    Комунальні служби прибирають місто цілодобово
    фото: vmr.gov.ua

    У місті очищають магістральні вулиці загальноміського значення

    За останні дві доби у Вінниці випало 25 мм опадів, тоді як місячна норма становить 33 мм.

    Сьогодні, 9 лютого, також очікуються сильні пориви вітру, ожеледь, а вночі сильний мокрий сніг, повідомляє Vежа.

    У Вінницькій міській раді повідомили, що комунальні служби прибирають місто цілодобово, і просять вінничан утриматись від пересування автомобілями в період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка могла вчасно очистити дороги і тротуари від снігу. «Вчора були надзвичайно складні погодні умови, адже сніг до вечора почав йти з дощем, який перетворювався на кригу. Проте, цей циклон від нас пішов, найближчими днями нас очікує посилення морозу», – зазначила Марія Кощавка, начальниця відділу Вінницького обласного центру з гідрометеорології.

    Відомо, що за прогнозами Вінницького обласного центру з гідрометеорології, сьогодні, 9 лютого, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі очікується сильний мокрий сніг, налипання снігу та ожеледь. Температура вночі від -6 до -4°С морозу, вдень -2 °С .

    Зважаючи на складні погодні умови в першу чергу у Вінниці очищають магістральні вулиці загальноміського значення, після чого техніка приступає до роботи на другорядних дорогах. Також малогабаритна техніка прибирає тротуари.

    Нагадаємо, снігопад у столиці може побити рекорд 2013 року.

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    Теги: прогноз погоди Вінниця снігопад
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