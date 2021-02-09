У Вінниці за дві доби випала місячна норма снігу

У місті очищають магістральні вулиці загальноміського значення

За останні дві доби у Вінниці випало 25 мм опадів, тоді як місячна норма становить 33 мм .

Сьогодні, 9 лютого, також очікуються сильні пориви вітру, ожеледь, а вночі сильний мокрий сніг, повідомляє Vежа.

У Вінницькій міській раді повідомили, що комунальні служби прибирають місто цілодобово, і просять вінничан утриматись від пересування автомобілями в період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка могла вчасно очистити дороги і тротуари від снігу. «Вчора були надзвичайно складні погодні умови, адже сніг до вечора почав йти з дощем, який перетворювався на кригу. Проте, цей циклон від нас пішов, найближчими днями нас очікує посилення морозу», – зазначила Марія Кощавка, начальниця відділу Вінницького обласного центру з гідрометеорології.

Відомо, що за прогнозами Вінницького обласного центру з гідрометеорології, сьогодні, 9 лютого, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вночі очікується сильний мокрий сніг, налипання снігу та ожеледь. Температура вночі від -6 до -4°С морозу, вдень -2 °С .

Зважаючи на складні погодні умови в першу чергу у Вінниці очищають магістральні вулиці загальноміського значення, після чого техніка приступає до роботи на другорядних дорогах. Також малогабаритна техніка прибирає тротуари.

Нагадаємо, снігопад у столиці може побити рекорд 2013 року.