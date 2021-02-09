Столицю від снігового полону рятують понад 6,5 тис. людей

До ліквідації наслідків снігопаду долучились понад 1,4 тис. представників комерційних організацій та інших установ

У Києві другий день триває боротьба з наслідками снігопаду. Тому всі комунальні служби працюють у цілодобовому режимі.

Загалом у місті понад 6,5 тис. людей прибирають місто від снігопаду та криги. Це 3728 працівників керуючих компаній, 935 працівників зеленого господарства, 540 працівників дорожніх служб, 1422 працівники промислових підприємств, наукових установ, офісів, торгових майданчиків та інших організацій. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Посадовець подякував усім, хто в ці дні вийшов прибирати території від снігу. Адже, за даними Українського гідрометцентру, за дві доби в столиці випали рекордні для цієї зими 30 см снігу.

«Ми дякуємо усім, хто взяв до рук інвентар і долучився до прибирання власних територій, пішохідних доріжок тощо. Я нагадую, в столиці території знаходяться на балансі або обслуговуванні не лише комунальних підприємств, а й комерційних організацій. Штраф за недотримання благоустрою – 1700 гривень», – пояснив заступник голови КМДА.

Пантелеєв нагадав, що вчора в’їзд габаритного транспорту до Києва обмежили.

«Міські служби спільно з Патрульною поліцією контролюють ситуацію на в’їздах до міста. Проїзд фур транзитом через місто здійснюється лише в непікові години руху транспорту та щоб уникнути накопичення вантажівок на основних в’їздах у Київ», – розповів він.

На 8 в’їздах до Києва силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розгорнуто пункти обігріву для водіїв у місцях зупинки великогабаритного транспорту. У наметах водії можуть зігрітися, забезпечується їжа та гарячі напої. Рятувальні намети встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки.

За прогнозами, снігопад триватиме до суботи. Тож міські служби продовжують працювати в посиленому режимі. Усі ЖЕКи міста та комунальні підприємства забезпечені посипальними матеріалами – піском і сіллю.

Як повідомлялося, вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори.

Хоча упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

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