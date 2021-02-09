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    Попри снігопад аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі

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    9 лютого в Україні&nbsp;утримається негода зі снігопадами та сильним вітром - Попри снігопад аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі
    9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром
    Фото: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

    Для розчищення снігу залучили 26 одиниць аеродромної техніки

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі в умовах негоди, всі рейси виконуються відповідно до розкладу. Про це УНІАН повідомили в пресслужбі аеропорту.

    «Аеропорт працює в штатному режимі. Зараз рейси виконуються відповідно до розкладу. Аеродромна служба міжнародного аеропорту «Бориспіль» забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках і перонах», – ідеться у повідомленні. 

    Зазначається, що для розчищення снігу залучили 26 одиниць аеродромної техніки.

    «Аеродромна спеціальна техніка працює постійно, а також для безперебійної роботи аеропорту залучили додатковий персонал», – повідомили в «Борисполі».

    Також уточнили, що аеропорт не ухвалює рішення про скасування рейсів, відповідне рішення може ухвалити тільки авіакомпанія.

    У вівторок, 9 лютого, в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла. 

    Понад 7 тисяч залізничників та чотири снігоочисні машини прибирали сніг. Укрзалізниця   працює в штатному режимі.

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    Теги: Аеропорт Бориспіль аеропорт снігопад
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