Попри снігопад аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі

9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром

Для розчищення снігу залучили 26 одиниць аеродромної техніки

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі в умовах негоди, всі рейси виконуються відповідно до розкладу. Про це УНІАН повідомили в пресслужбі аеропорту.

«Аеропорт працює в штатному режимі. Зараз рейси виконуються відповідно до розкладу. Аеродромна служба міжнародного аеропорту «Бориспіль» забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках і перонах», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що для розчищення снігу залучили 26 одиниць аеродромної техніки.

«Аеродромна спеціальна техніка працює постійно, а також для безперебійної роботи аеропорту залучили додатковий персонал», – повідомили в «Борисполі».

Також уточнили, що аеропорт не ухвалює рішення про скасування рейсів, відповідне рішення може ухвалити тільки авіакомпанія.

У вівторок, 9 лютого, в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.

Понад 7 тисяч залізничників та чотири снігоочисні машини прибирали сніг. Укрзалізниця працює в штатному режимі.