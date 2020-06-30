На Закарпатті знайшли винного у сплеску Сovid-19. Стало відомо про гучну відставку
На Закарпатті останніми днями зростає кількість хворих на коронавірус
У Закарпатській обладміністрації повідомили про звільнення директорки Департаменту охорони здоров'я Єлизавети Біров. У повідомленні йдеться, що із 1 липня вона «переходить на нову посаду».
Також у обладміністрації зазначили, що Біров переходить на нову посаду за власним бажанням. Чиновниця йде працювати першим заступником головного лікаря Закарпатської обласної дитячої лікарні, що у Мукачеві.
«Від завтра вона працюватиме заступницею директора КНП «Закарпатська обласна дитяча лікарня» м. Мукачево», — заявили в ОДА.
Місцеве видання припускає, що таке звільнення може бути пов'язане із вкрай незадовільною роботою щодо протидії коронавірусу в області.
«Тому голова ОДА шукає, як би зняти з себе цей негатив перед президентом», - пише Mukachevo.net.
Зазначимо, що за минулу добу на Закарпатті виявили 97 нових випадків Covid-19. Таким чином, Закарпаття опинилось на другому місці в Україні по захворюванню на Covid-19 за добу.
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Всього44334
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Хворіють24060
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Одужали19115
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Померли1159
В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.
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