На Закарпатті знайшли винного у сплеску Сovid-19. Стало відомо про гучну відставку

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Директорка Департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров переходить на нову посаду

На Закарпатті останніми днями зростає кількість хворих на коронавірус

У Закарпатській обладміністрації повідомили про звільнення директорки Департаменту охорони здоров'я Єлизавети Біров. У повідомленні йдеться, що із 1 липня вона «переходить на нову посаду».

Також у обладміністрації зазначили, що Біров переходить на нову посаду за власним бажанням. Чиновниця йде працювати першим заступником головного лікаря Закарпатської обласної дитячої лікарні, що у Мукачеві.

«Від завтра вона працюватиме заступницею директора КНП «Закарпатська обласна дитяча лікарня» м. Мукачево», — заявили в ОДА.

Місцеве видання припускає, що таке звільнення може бути пов'язане із вкрай незадовільною роботою щодо протидії коронавірусу в області.

«Тому голова ОДА шукає, як би зняти з себе цей негатив перед президентом», - пише Mukachevo.net.

Зазначимо, що за минулу добу на Закарпатті виявили 97 нових випадків Covid-19. Таким чином, Закарпаття опинилось на другому місці в Україні по захворюванню на Covid-19 за добу.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.



