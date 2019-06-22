На Запоріжжі група осіб жорстоко побила двох поліцейських



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Зловмисники напали на поліцейських, пробили їх і забрали службові посвідчення, гроші, документи

У місті Василівка Запорізької області група молодиків жорстоко побила двох поліцейських.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

Згідно з інформацією, старший дільничний офіцер поліції та старший слідчий, повертаючись після служби додому, зробили зауваження парубкові, який викинув на дорогу скляну пляшку.

У відповідь юнак почав нецензурно висловлюватися, а коли поліцейські представилися — почав поводитися ще зухваліше. Крім того, хлопець покликав до себе групу агресивно налаштованих осіб. За кілька хвилин на місце конфлікту під`їхав автомобіль, з якого вийшла група осіб.

Зловмисники напали на поліцейських, пробили їх і забрали службові посвідчення, гроші, документи. Зникли зловмисники з місця злочину на автомобілі.

У результаті розбійного нападу поліцейські отримали тяжкі травми мозку, переломи кісток черепу та обличчя, травми очей та внутрішніх органів.

Оперативники встановили головних учасників нападу. Ними виявилися двоє рідних братів — місцеві жителі 1994 та 2003 років народження.

Слідчі заочно оголосили їм підозри у вчиненні злочину та оголосили їх у розшук. Було отримано і дозвіл суду на затримання.

Молодшого з братів правоохоронці вже затримали і доставили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

Викрадені у потерпілих поліцейських речі виявили та вилучили.

Старшого брата наразі розшукує поліція.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП області було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.28 ч.2 ст. 345, ч.4 ст. 296 та ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України.