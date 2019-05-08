На Запоріжжі підліток загинув, коли хотів зробити селфі на мосту



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Хлопець отримав ураження електричним струмом і впав на землю із семиметрової висоти

Машиніст пасажирського поїзда повідомив, що на 1152 км перегону Таврійськ – Плавні на Запоріжчині виявив тіло підлітка, біля якого перебувають представники поліції та «швидкої допомоги». Виїхавши на місце, залізничники з’ясували деталі трагедії.

Про це повідомляє прес-служба місцевої залізниці.

«Група підлітків вирішила зробити оригінальне селфі на металевому залізничному мосту. Двоє хлопців технічними сходами видерлися нагору і спробували по балці перейти на інший бік споруди під несучим тросом контактної мережі. Одному з підлітків це вдалося, інший отримав ураження електричним струмом і впав на землю із семиметрової висоти. Прибулі медики констатували смерть дитини», – йдеться у повідомленні.

Придніпровські залізничники висловлюють співчуття родині загиблого хлопця і вкотре закликають дорослих посилити контроль над дітьми, а також пояснити неповнолітнім, що нехтувати правилами безпеки на залізничних об’єктах смертельно небезпечно.

Там нагадали, що суворо заборонено пролазити під вагонами або підніматися на них через небезпеку ураження електричним струмом високої напруги (3300 V). На електрифікованих лініях не можна підніматися на опори та інженерні споруди над коліями, а також торкатися до металевих проводів заземлення, які йдуть від опори до рейки; наближатися до електропроводу, що лежить на землі, ближче ніж на 10 метрів.