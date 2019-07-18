На Запоріжжі п’яний водій на смерть збив двох велосипедистів



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Водій іномарки виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на велосипедистів

Один з велосипедистів помер на місці ДТП, інший – у лікарні

У Запорізькій області водій автомобіля, перебуваючи в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, на смерть збив двох велосипедистів.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, ДТП сталася в місті Пологи 17 липня приблизно о 21:20.

За даними поліції, водій, 1995, р. н., на автомобілі «Ауді 80» виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з двома велосипедистами. В результаті ДТП один із велосипедистів, 1975 р. н. загинув на місці, а інший, 2007 р. н., – помер у лікарні.

За інформацією правоохоронців, водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 КПКУ.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, ведеться розслідування.

