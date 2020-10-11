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    На Запоріжжі СБУ затримала офіцера поліції за підозрою у «кришуванні» наркоділків

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    На Запоріжжі СБУ затримала офіцера поліції за підозрою у &laquo;кришуванні&raquo; наркоділків - На Запоріжжі СБУ затримала офіцера поліції за підозрою у «кришуванні» наркоділків
    На Запоріжжі СБУ затримала офіцера поліції за підозрою у «кришуванні» наркоділків

    Капітан поліції за щомісячну винагороду «не помічав» протиправної діяльності групи місцевих мешканців, які займалися вирощуванням та збутом канабісу

    Працівники СБУ викрили старшого оперуповноваженого сектору кримінального розшуку відділу ГУ Нацполіції в Запорізькій області, який покривав збут наркотиків.

    Про це журналістам повідомив пресофіцер СБУ в Запорізькій області.

    «За попередньою версією слідства, капітан поліції за щомісячну винагороду «не помічав» протиправної діяльності групи місцевих мешканців, які займалися вирощуванням та збутом канабісу. Оперативники спецслужби задокументували вимагання поліцейським 50 тисяч гривень від одного з них за непритягнення до кримінальної відповідальності», - повідомили силовики.

    Як уточнюється, затримали поліцейського у центрі міста Вільнянськ під час отримання половини суми хабаря.

    Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Суми СБУ розслідування
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