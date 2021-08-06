  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Запорізьку АЕС завітав незвичайний гість (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Єнот абсолютно не боявся людей - На Запорізьку АЕС завітав незвичайний гість (фото, відео)
    Єнот абсолютно не боявся людей
    Фото: «Енергодар-NEWS»/Facebook

    Мешканці дикої природи не перестають дивувати працівників АЕС

    Співробітники навчально-тренувального центру Запорізької АЕС зустріли незвичайного гостя. До них завітав маленький єнот. Фото та відео тварини опублікував в групі «Енергодар-NEWS» у Facebook Олександр Боронкін.

    Єнот почувався дуже добре, як вдома, та не боявся людей. Симпатяга навіть дозволяв себе фотографувати.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Запорізьку АЕС завітав незвичайний гість (фото, відео)
    На Запорізьку АЕС завітав незвичайний гість (фото, відео)
    На Запорізьку АЕС завітав незвичайний гість (фото, відео)

    Мешканці дикої природи не перестають дивувати працівників АЕС. Раніше сюди приходили зайці, лисиці, дикі кабани, а ось тепер завітав єнот.

    Додамо, що в Енергодарі Запорізької області дикі кабани пробралися на територію стратегічного підприємства Запорізької АЕС і намагалися через скло прорватися в приміщення станції.

    Читайте також: Україна посилює відповідальність за знущання з тварин: Зеленський підписав закон
    Теги: Запоріжжя АЕС тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Запорізьку АЕС завітав незвичайний гість (фото, відео)