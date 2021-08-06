На Запорізьку АЕС завітав незвичайний гість (фото, відео)

Мешканці дикої природи не перестають дивувати працівників АЕС

Співробітники навчально-тренувального центру Запорізької АЕС зустріли незвичайного гостя. До них завітав маленький єнот. Фото та відео тварини опублікував в групі «Енергодар-NEWS» у Facebook Олександр Боронкін.

Єнот почувався дуже добре, як вдома, та не боявся людей. Симпатяга навіть дозволяв себе фотографувати.

Мешканці дикої природи не перестають дивувати працівників АЕС. Раніше сюди приходили зайці, лисиці, дикі кабани, а ось тепер завітав єнот.

Додамо, що в Енергодарі Запорізької області дикі кабани пробралися на територію стратегічного підприємства Запорізької АЕС і намагалися через скло прорватися в приміщення станції.