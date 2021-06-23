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    Дикі тварини в центрі Києва: виставка квітів вражає розмахом (фото)

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    У парку створені яскраві фотозони - Дикі тварини в центрі Києва: виставка квітів вражає розмахом (фото)
    У парку створені яскраві фотозони
    Фото: Компанія-оператор парку «Співоче»

    Деякі 3D-композиції сягають 5 м у висоту

    У столичному парку Співоче відкрилась літня виставка квітів «Планета Диких тварин». Тут з’явились крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.

    Для створення об’ємних фігур використали металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників, серед яких альтернатери, цинерарії, бегонії, колеуси, петунії, сурфінії, сальвії тощо. Про це повідомили організатори виставки, представники компанії-оператора парку «Співоче».

    Деякі фігури сягають 5 м у висоту, тож кожен охочий зможе зробити фото з будь-яким персонажем тваринного світу у повний зріст.

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    Дикі тварини в центрі Києва: виставка квітів вражає розмахом (фото)
    Дикі тварини в центрі Києва: виставка квітів вражає розмахом (фото)
    Дикі тварини в центрі Києва: виставка квітів вражає розмахом (фото)
    Дикі тварини в центрі Києва: виставка квітів вражає розмахом (фото)
    Дикі тварини в центрі Києва: виставка квітів вражає розмахом (фото)

    «Щороку ми прагнемо здивувати вас чимось особливим. Цього разу у нас сотні тисяч квітів, яскраві фотозони. І найголовніше – оновлена зона розваг. Тепер ви зможете не тільки насолодитися красою квіткових алей, а й відпочити в лаунж-зоні, поїсти в кафе та послухати живу музику», – розповів організатор виставки Денис Погорєлко.

    У парку також працюють каруселі, атракціони, батутна зона та дитяча анімація.

    Виставка триватиме до 1 серпня.

    Нагадаємо, у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва відкрилася літня квіткова виставка.

    На даний момент на центральній алеї парку представлено три локації з героями улюблених мультиків.

    Теги: Київ виставка парк квіти
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    Дикі тварини в центрі Києва: виставка квітів вражає розмахом (фото)