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    Прописка, викиди і тварини. Що розгляне Рада у четвер на позачерговому засіданні

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    Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради&nbsp; - Прописка, викиди і тварини. Що розгляне Рада у четвер на позачерговому засіданні
    Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 
    Фото: Укрінформ

    У порядку денному – 13 законопроєктів

    У четвер, 15 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання.

    «У зв’язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Раади дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання на 16 годину 15 липня 2021 року», – сказано у документі.

    У порядку денному – 13 законопроєктів:

    • про онлайн-прописку для українців №5463;
    • про державний екологічний контроль №3091;
    • про території Смарагдової мережі №4461;
    • про е-систему дозволів на викиди №4167;
    • про право Кабміну погоджувати зміну цільового призначення лісів №5650;
    • про скорочення викидів у повітря підприємствами за 10 років №5339;
    • про протидію жорстокому поводженню з тваринами №2351;
    • про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин №3676;
    • про зобов'язання ДСНС надсилати українцям аварійні оповіщення №4407;
    • про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами №4259;
    • про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного і комунального майна №4572;
    • про Рaperless в Україні №5495;
    • про фінансування з держбюджету реставрації пам’яток нацзначення №5551-2.

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    Прописка, викиди і тварини. Що розгляне Рада у четвер на позачерговому засіданні
    Прописка, викиди і тварини. Що розгляне Рада у четвер на позачерговому засіданні

    Нагадаємо, сьогодні також відбудеться позачергове засідання парламенту. На порядку денному – п'ять законів.

    Як відомо, сьогодні Верховна Рада проведе позачергове засідання, яке розпочнеться о 16:00. На ньому нардепи мають розглянути проєкт закону № 5596 про регулювання обігу медичного канабісу.

    Раніше комітет Ради підтримав цей законопроєкт. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

    У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

    Додамо, що МОЗ просить нардепів легалізувати канабіс. І нагадаємо, що він лікує.

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    Теги: екологія Верховна Рада ДСНС закон документи тварини фінансування повітря Дмитро Разумков
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    Прописка, викиди і тварини. Що розгляне Рада у четвер на позачерговому засіданні