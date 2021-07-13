Прописка, викиди і тварини. Що розгляне Рада у четвер на позачерговому засіданні

Прописка, викиди і тварини. Що розгляне Рада у четвер на позачерговому засіданнідокумент
У порядку денному – 13 законопроєктів
У четвер, 15 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання.
«У зв’язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Раади дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання на 16 годину 15 липня 2021 року», – сказано у документі.
У порядку денному – 13 законопроєктів:
- про онлайн-прописку для українців №5463;
- про державний екологічний контроль №3091;
- про території Смарагдової мережі №4461;
- про е-систему дозволів на викиди №4167;
- про право Кабміну погоджувати зміну цільового призначення лісів №5650;
- про скорочення викидів у повітря підприємствами за 10 років №5339;
- про протидію жорстокому поводженню з тваринами №2351;
- про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин №3676;
- про зобов'язання ДСНС надсилати українцям аварійні оповіщення №4407;
- про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами №4259;
- про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного і комунального майна №4572;
- про Рaperless в Україні №5495;
- про фінансування з держбюджету реставрації пам’яток нацзначення №5551-2.
Нагадаємо, сьогодні також відбудеться позачергове засідання парламенту. На порядку денному – п'ять законів.
Як відомо, сьогодні Верховна Рада проведе позачергове засідання, яке розпочнеться о 16:00. На ньому нардепи мають розглянути проєкт закону № 5596 про регулювання обігу медичного канабісу.
Раніше комітет Ради підтримав цей законопроєкт. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.
У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.
Додамо, що МОЗ просить нардепів легалізувати канабіс. І нагадаємо, що він лікує.