Прописка, викиди і тварини. Що розгляне Рада у четвер на позачерговому засіданні

У порядку денному – 13 законопроєктів

У четвер, 15 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання.

«У зв’язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Раади дев’ятого скликання... скликати позачергове пленарне засідання на 16 годину 15 липня 2021 року», – сказано у документі.

У порядку денному – 13 законопроєктів:

про онлайн-прописку для українців №5463;

про державний екологічний контроль №3091;

про території Смарагдової мережі №4461;

про е-систему дозволів на викиди №4167;

про право Кабміну погоджувати зміну цільового призначення лісів №5650;

про скорочення викидів у повітря підприємствами за 10 років №5339;

про протидію жорстокому поводженню з тваринами №2351;

про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин №3676;

про зобов'язання ДСНС надсилати українцям аварійні оповіщення №4407;

про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами №4259;

про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного і комунального майна №4572;

про Рaperless в Україні №5495;

про фінансування з держбюджету реставрації пам’яток нацзначення №5551-2.

Нагадаємо, сьогодні також відбудеться позачергове засідання парламенту. На порядку денному – п'ять законів.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада проведе позачергове засідання, яке розпочнеться о 16:00. На ньому нардепи мають розглянути проєкт закону № 5596 про регулювання обігу медичного канабісу.

Раніше комітет Ради підтримав цей законопроєкт. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Додамо, що МОЗ просить нардепів легалізувати канабіс. І нагадаємо, що він лікує.