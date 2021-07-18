Кияни дедалі частіше зустрічають медуз у Дніпрі. Чим небезпечні екзотичні тварини

У Дніпрі в районі Києва дедалі частіше можна побачити медуз

Популяція медуз буде зростати, і вони почнуть поїдати корм інших риб

У Дніпрі в районі Києва дедалі частіше можна побачити медуз. Люди охоче фотографують незвичних для водойми тварин. Тим часом, екснардеп, колишній виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов зазначає на Facebook, факт появи медуз свідчить про серйозну екологічну проблему та ще раз підтверджує, що якість води у Дніпрі катастрофічно погіршується. Річка міліє і заростає.

Факт появи медуз у Дніпрі свідчить про серйозну екологічну проблему. Фото: Станіслава Груздєва, «Главком»

«Прісноводні медузи мають жало, але використовують його, як правило, для лову корму. Звичайно, є серйозна небезпека їх проживання у Дніпрі. Скоріш за все, популяція медуз буде зростати, і вони почнуть поїдати корм інших риб, що зменшить їх кількість. Також медузи можуть псувати якість води, забивати системи забору води, гідротехнічні споруди та інші механізми», – розповів він.

Як повідомлялося, в Україні вже з'явилися нові, непритаманні для неї види фауни. Зокрема, у Дніпрі під Києвом рибалки знайшли зовсім невідомі українцям желеподібні створіння, схожі на затонулі кавуни: мохуватку чудову (Pectinatella magnifica).

Також нещодавно в озері Мартишів на Осокорках науковці менше ніж за дві години зловили 25 сонячних окунів – екзотичних прибульців із Північної Америки. А у річці Прип’ять з’явилися сомики-кішки, яких раніше можна було побачити хіба що в акваріумах.

За словами директора Інституту гідробіології, член-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Сергія Афанасьєва, такі зміни є «дуже тривожним сигналом».

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