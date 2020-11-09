На Землю насувається потужна магнітна буря: найнебезпечніші дні і як уберегтися
Експерти змінили прогноз бур на листопад
У листопаді магнітна буря буде більш потужною, ніж передбачалося раніше. Фахівці поділилися новим прогнозом і назвали дати піку метеоколивань, які почнуться вже наступного тижня.
Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, листопадова магнітна буря буде не тільки сильною, але і затяжною.
Що таке магнітна буря і дати ударів
Магнітною, або геомагнітною бурею називають обурення геомагнітного поля Землі. Це явище пов'язане з надходженням в околиці планети обурених потоків сонячного вітру. Астрофізики кажуть, буря може тривати від кількох годин до кількох діб.
Цього місяця магнітосфера буде збудженою з 18 по 25 листопада. А піком магнітної бурі стане 20 і 22 листопада.
Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні
Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.
Як убезпечити себе в дні магнітної бурі
- Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі - не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
- Спати варто повноцінно - не менше 7-8 годин на день.
- Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
- Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
- Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
- Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.