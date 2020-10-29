Магнітні бурі: календар на листопад і корисні поради графіка



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Із 17 по 23 листопада очікується досить сильна магнітна буря

Наприкінці листопада очікується потужний магнітний сплеск

Вплив магнітної бурі у листопаді можна буде відчути лише наприкінці місяця. В цілому останній місяць осені пройде спокійно, повідомляють фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля Землі, яке триває від декількох годин до пари діб. Метеочутливі люди важко переживають такі сплески.

Невелике обурення магнітного поля очікується в неділю 1 листопада. Перша половина місяця пройде спокійно, без магнітної активності.

Із 17 по 23 листопада очікується досить сильна магнітна буря, а її пік припадає на четвер, п'ятницю і суботу 19-21 листопада. У цей період можливе порушення роботи систем зв'язку і погане самопочуття.

Магнітна буря 17-23 листопада може викликати головні болі, слабкість, нудоту, запаморочення, болі в серці у літніх і метеочутливих людей.

Календар магнітних бур у листопаді / фото tesis.lebedev.ru

Як уберегти себе під час магнітних бур

У дні підвищеної метеоактивності не варто планувати важливі справи або зустрічі. По можливості, краще намагатись відпочивати у такі дні.

Щоб в цей період почувати себе краще, варто висипатися, вживати в їжу більше білка, а також менше палити.

Для того, щоб самопочуття не погіршувався, варто пити багато чистої води і регулярно провітрювати приміщення. За можливості більше часу проводити на свіжому повітрі.

Особливу увагу варто приділити людям з хронічними захворюваннями, наприклад, такими як мігрень або підвищений тиск. Такі люди найбільше страждають від магнітних бур. Тому варто заздалегідь запастися потрібними ліками і намагатися дбайливо ставитися до свого здоров’я.

В ідеалі, під час підвищеної метеоактивності постаратися не вживати алкоголь, жирну і дуже гостру їжу.

Дратівливим людям рекомендують пити трав’яні заспокійливі чаї або легкі заспокійливі на травах.

Особливо уважними потрібно бути людям з серцево-судинними захворюваннями. Якщо ви відчуваєте себе погано під час магнітної бурі, візьміть лікарняний на роботі і проконсультуйтеся з лікарем.