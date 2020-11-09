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    Думки вголос

    Covid-статистика: чому їй не можна довіряти

    • Ольга Червакова

      Журналістка

    • Розсилка
    Covid-статистика: чому їй не можна довіряти

    Статистика від держорганів була актуальна станом на плюс/мінус тиждень тому

    Мовою оригіналу

    Один мой знакомый заболел чем-то острым респираторным. Ничего военного, одноразовое повышение температуры до  37,3. Через три дня, когда потерял нюх и вкус, сдал тест на коронавирус.

    Поскольку тест был бесплатный, то «ждите ответа». Вечером следующего дня у него одномоментно шарахнуло t'39 с кашлем, болью в груди и самочувствием овоща. Его лечили по протоколу ковида, очередь на КТ была длиннее, чем в Мавзолей доперестроечного периода, и эксперименты вроде «калины-малины-фуфломицины» могли привести к необратимым последствиям. Результат КТ он получил на 10-й день симптомов, когда «симптомы» были уже побеждены, и в заключении медиков было написано, что у больного уходит бывшая пневмония по типу «матового стекла».

    К тому времени температуры у пациента не было дней 5, кашля - 3 дня. А на 11-й день, если верить инфекционистам, его уже можно считать выздоровевшим и/или незаразным.

    Этот 11-й день настал 3-го ноября. Сегодня – 5-е. Мы до сих пор не получили ПЦРки.

    Он уже выздоровел, ходит на работу.  Когда он попадёт в статистику заболевших или выздоровевших, если от ковида он уже вычухался, а позитивную ПЦРку еще не получил?

    Сколько таких казусов - одному Богу известно. Десятки, сотни, тысячи, миллионы по стране?

    В 9 утра каждого дня у нас стынет кровь во время брифинга Степанова: «новый антирекорд». Но по правде, ситуация такова, что озвучиваемые им цифры не имеют ничего общего с реальностью. И в этом не виноват министр: он говорит ровно о том, что ему присылают лаборатории. А их пропускная способность захлёбывается от очередей. Это как горлышко бутылки.

    Среди моих знакомых есть и те, кто не сдавали тесты «потому что и так всё ясно, а делать тесты - раззорение для всей семьи». И те, кому КТ показало характерное для ковид «матовое стекло», а ПЦР дважды дал негативный результат. Как утверждает Ольга Голубовская, 30% ПЦР-тестов ложнонегативные. Умножьте сегодняшние 9850 на 0,3, прибавьте полученное к этой цифре и вспомните, кто из ваших знакомых недавно жрал парацетамол или переболел пневмонией неустановленного генеза.

    Они никогда не войдут в статистику. А о ковиде моего выздоровевшего знакомого мы узнаем послезавтра.

    Вывод из этого лонгрида – только один. Статискика, которую мы получаем от госорганов, была актуальна по состоянию на плюс/минус неделю назад. Переполненные стационары – тому подтверждение.

    Апокалипсис нау.

    Джерело: блог Ольги Червакової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    здоров'я статистика коронавірус
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