Вакцина є! Провідні фармвиробники оприлюднили важливу новину

Pfizer та BioNTech працює над створенням вакцини від коронавірусу

Проміжний аналіз дослідження вакцини перевершує очікування більшості експертів

Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.

Про це повідомляє Reuters.

Попередній аналіз зробили після того, коли 94 учасників випробувань захворіли на коронавірус - після цього порівняли, скільки людей отримали справжню вакцину, а скільки - плацебо. Волонтерам вкололи дві дози вакцини або плацебо з інтервалом у три тижні. Загалом у дослідженнях беруть участь близько 44 тисяч осіб.

Щоб уточнити ефективність, Pfizer продовжить випробування до часу, коли кількість хворих на коронавірус серед учасників випробування досягне 164. Окрім того, планують перевірити, як вакцинація вплинула на тяжкість перебігу захворювання.

Компанії також заявили, що поки не знайшли суттєвих застережень щодо безпеки вакцини та вже у листопаді подадуть вакцину на затвердження американським регулятором (US FDA).

Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників вакцини від коронавірусу. Єврокомісія вже попередньо замовила у них 200 млн доз для країн ЄС. Також компанії мають контракт із США, Британією, Канадою та Японією.

До слова, Україна шукає можливості закупити вакцину проти Covid-19 через Бразилію. Однак там тестують і російську вакцину, яка у світі отримала шквал критики через її сумнівну дію.

Також зазначимо, що фінансисти оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад $10 мільярдів. У своїх прогнозах банки припускають, що людям доведеться вакцинуватися від Covid-19 щорічно, як і від грипу, а середня ціна за дозу вакцини становитиме $20.

Нагадаємо, що Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.



