Усі планові операції і госпіталізації в Україні тепер під забороною: рішення МОЗ

Відсьогодні лікарні приймають лише ургентних хворих і, виключно, хворих на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він заявив, що ситуація з коронавірусом вкрай напружена.

«З понеділка всі планові операції і госпіталізації в наших лікарнях заборонені. Лікарні приймають тільки ургентних хворих і з Covid-19», - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що поки країна справляється з напливом хворих.

Раніше МОЗ запропонував ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.