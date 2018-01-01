На Житомирщині дебошир хотів підірвати автобус з пасажирами

Бешкетник почав погрожувати підірвати гранату

П’яний чоловік погрожував «підірвати» автобус міжнародного сполучення муляжем гранати РГД-5. Про це йдеться в повідомленні прес-центру поліції в Житомирській області. Інцидент стався вночі 2 січня поблизу села Молодіжного Пулинського району. Чоловік сів у салон транспортного засобу, який прямував до столиці, у Львові і вже



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Бешкетник почав погрожувати підірвати гранату

П’яний чоловік погрожував «підірвати» автобус міжнародного сполучення муляжем гранати РГД-5.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру поліції в Житомирській області.

Інцидент стався вночі 2 січня поблизу села Молодіжного Пулинського району.

Чоловік сів у салон транспортного засобу, який прямував до столиці, у Львові і вже через кілька годин почав заважати іншим пасажирам і водіям, в результаті чого виник конфлікт.

Бешкетник почав погрожувати підірвати гранату. Водій зупинив автобус і попросив пасажирів вийти з салону в цілях безпеки.

Правоохоронці затримали чоловіка, яким виявився 21-річний житель Києва. Під час його огляду зафіксовано стан сп’яніння – 1,7 проміле.

Також поліцейські вилучили предмет, який виявився муляжем гранати РГД-5.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Усіх очевидців інциденту було доставлено до відділення поліції для фіксації обставин події. За кілька годин потому автобус разом з пасажирами продовжив свій маршрут.

За подібні хуліганські дії чоловікові може загрожувати покарання у виглядіяк штрафу, так і обмеження волі терміном до 5 років.