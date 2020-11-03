«Буду політично на дистанції». Голова української делегації в ПАРЄ заразилася коронавірусом

сьогодні отримала позитивний результат тесту на коронавірус

Єлизавета Ясько сьогодні отримала позитивний результат тесту на коронавірус

Усіх з ким контактувала останні дні проінформувала та попросила бути в самоізоляції, - написала Єлизавета Ясько

Керівник постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат зі «Слуги народу» Єлизавета Ясько заразилася коронавірусом. Про це вона повідомила у Facebook.

«На жаль, тест на ковід позитивний. Тиждень політичний ще той і хотілось б бути в стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту. Усіх з ким контактувала останні дні проінформувала та попросила бути в самоізоляції при можливості та використовувати всі засоби безпеки», – написала Ясько.

За словами депутатки, вона буде «політично з Вами на дистанції і самоізоляції!»

Як повідомлялося, сьогодні, 3 листопада, міністр захисту довкілля Роман Абрамовський захворів на коронавірус.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від ускладнень через Covid-19, а одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.