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    «Буду політично на дистанції». Голова української делегації в ПАРЄ заразилася коронавірусом

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    Єлизавета Ясько&nbsp;<span>сьогодні отримала позитивний результат тесту на коронавірус</span> - «Буду політично на дистанції». Голова української делегації в ПАРЄ заразилася коронавірусом
    Єлизавета Ясько сьогодні отримала позитивний результат тесту на коронавірус

    Усіх з ким контактувала останні дні проінформувала та попросила бути в самоізоляції, - написала Єлизавета Ясько

    Керівник постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат зі «Слуги народу» Єлизавета Ясько заразилася коронавірусом. Про це вона повідомила у Facebook.

    «На жаль, тест на ковід позитивний. Тиждень політичний ще той і хотілось б бути в стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту. Усіх з ким контактувала останні дні проінформувала та попросила бути в самоізоляції при можливості та використовувати всі засоби безпеки», – написала Ясько.

    За словами депутатки, вона буде «політично з Вами на дистанції і самоізоляції!»

    Як повідомлялося, сьогодні, 3 листопада, міністр захисту довкілля Роман Абрамовський захворів на коронавірус.

    Нагадаємо, 3 листопада в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від ускладнень через Covid-19, а одужало 5100 осіб.

    Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

    До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям. 

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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