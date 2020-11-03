  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Повєткін і Вайт не битимуться. В одного з бійців – коронавірус

    • Розсилка
    Алєксандр Повєткін підхопив Covid-19 - Повєткін і Вайт не битимуться. В одного з бійців – коронавірус
    Алєксандр Повєткін підхопив Covid-19
    Світлина із соцмереж

    Вочевидь реванш відбудеться уже наступного року

    Володар титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі росіянин Алєксандр Повєткін заразився коронавірусом. Його поєдинок з британцем Ділліаном Вайтом, запланований на 21 листопада, буде перенесений. Про це розповів глава промоутерської компанії «Світ боксу» Андрєй Рябінскій.

    «Ми будемо переносити поєдинок. У Саші Повєткіна виявлений коронавірус, він в одній з московських клінік під наглядом лікарів. Будемо сподіватися, що Саша відновиться швидко. Але, дивлячись правді у вічі, ми повернемося в 2021 році з реваншем. Хвороба протікає помірно, не скажу, що безсимптомно, але нічого страшного. Є температура, але критичних ускладнень немає», - передає слова Рябінского Чемпионат.com.

    Нагадаємо, що Повєткін сенсаційно нокаутував діл ліана Вайта цьогоріч у серпні.

     Дивіться також: Росіянин Повєткін двічі побував у нокдауні, але нокаутував британця Вайта (відео)
    бокс реванш Олександр Повєткін Ділліан Вайт коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies