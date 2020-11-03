Повєткін і Вайт не битимуться. В одного з бійців – коронавірус

Вочевидь реванш відбудеться уже наступного року

Володар титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі росіянин Алєксандр Повєткін заразився коронавірусом. Його поєдинок з британцем Ділліаном Вайтом, запланований на 21 листопада, буде перенесений. Про це розповів глава промоутерської компанії «Світ боксу» Андрєй Рябінскій.

«Ми будемо переносити поєдинок. У Саші Повєткіна виявлений коронавірус, він в одній з московських клінік під наглядом лікарів. Будемо сподіватися, що Саша відновиться швидко. Але, дивлячись правді у вічі, ми повернемося в 2021 році з реваншем. Хвороба протікає помірно, не скажу, що безсимптомно, але нічого страшного. Є температура, але критичних ускладнень немає», - передає слова Рябінского Чемпионат.com.

Нагадаємо, що Повєткін сенсаційно нокаутував діл ліана Вайта цьогоріч у серпні.