789 випадків Covid-19: у Києві новий рекорд добової кількості хворих

Минулої доби від коронавірусу померли 12 киян

За минулу добу, 2 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 789 людей. Це на 282 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 1 листопада було 507 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 39534 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Попередній найвищий добовий приріст хворих на коронавірус в Києві був зафіксований за 30 жовтня - 781 випадок.

Від початку епідемії у Києві від коронавірусу одужали 13153 особи (за добу 229), померли 799 осіб (за добу 12).

У Київській області зафіксовано 17535 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 360 осіб. За попередню добу збільшення складало 359 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 8153 особи (за добу 53), померли 411 людей (за добу 5).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 410932 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 2 листопада зафіксовано ще 8738 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 2 листопада у Києві було підтверджено 38745 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 507 осіб.

У Київській області було зафіксовано 17175 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 359 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом.