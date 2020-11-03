Кропивницький: медикам урізають 300% доплати

«Ковідні» надбавки використовують на оснащення відділень киснем, – лікарка

Частина коштів, виділених державою на виплату зарплатні та додаткових доплат медичним працівникам, використовується на потреби лікарень, які приймають хворих з Сovid-19. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла завідувачка інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні Олена Смирнова.

«На одному з останніх зібрань медиків головна лікарка розповіла, скільки коштів на «ковід» виділила держава. Пояснила, що за ці кошти потрібно побудувати кисневу станцію. Але для цього вона має взяти частину коштів із тих, які призначені на медикаменти, на зарплати», – пояснила Смирнова.

Вона переконана, що будівництво кисневої станції – дуже важлива справа, але це завдання мала б вирішувати влада, а не головний лікар.

За інформацією лікарки, у зв’язку з тим, що частину коштів перенаправляють на потреби лікарні, медичні працівники не отримують у повному обсязі обіцяні 300% добавки.

«Десь 240-270% надбавки отримуємо. Бо з «ковідних» грошей, в тому числі із зарплатних, лікарня бере на купівлю ліків, кисневих станцій тощо. Все, що залишиться, то на зарплати», – пояснила завідувачка інфекційним відділенням.

Крім того, Смирнова визнала гострий дефіцит кисневої підтримки у лікарні.

«Недостатньо ані кисню, ані апаратів штучної вентиляції. У нас найбільша кількість апаратів штучної вентиляції, тому ми завантажені майже на 100%. В інших лікарнях (на Кіровоградщині) кисневих можливостей набагато менше, а всі (важкі) хворі кисневозалежні. Загалом киснем на 70-80% забезпечені… Є кисень у концентраторах, є у балонах. Той, що у балонах, не безкінечний. Все потребує коштів», – зазначила лікарка.

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