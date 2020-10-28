На Житомирщині у лікарнях «першої хвилі» зайняті вже близько 88% ліжок хворими на Covid-19



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Станом на ранок 28 жовтня у Житомирській області зареєстровано вже 13154 підтверджених випадків коронавірусу

У закладах охорони здоров’я першої хвилі – всього 1332 ліжка, з них 1170 зайнято хворими на коронавірус

На Житомирщині у закладах охорони здоров’я першої хвилі зайнято хворими на коронавірус 87,9% від загальної кількості. Про це йдеться у повідомленні Житомирської ОДА.

«У закладах охорони здоров’я першої хвилі – всього 1332 ліжка, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженими випадками Covid-19, з яких 667 зайнято хворими на Covid-19 та пацієнтами з підозрою на коронавірус 503 ліжка», – повідомили в ОДА із посиланням на дані обласного лабораторного центру.

Водночас повідомляється, що у закладах охорони здоров’я другої хвилі – всього 313 ліжок для госпіталізації пацієнтів з підтвердженими випадками Covid-19. Наразі всі ліжка вільні.

Також повідомляється, що станом на ранок 28 жовтня у Житомирській області зареєстровано вже 13154 підтверджених випадків коронавірусу.

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.