В окупованому Криму спалах коронавірусу зафіксовано у психлікарні



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У Сімферополі був оперативно розгорнуто «ковідний» госпіталь на 60 ліжок у психоневрологічній лікарні №1 ім. Балабана

Наразі вже захворіла 81 особа

У тимчасово окупованому Сімферополі зафіксовано спалах Covid-19 у психоневрологічній лікарні №1. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зазначається, що наразі вже захворіла 81 особа.

«У Сімферополі був оперативно розгорнуто «ковідний» госпіталь на 60 ліжок у психоневрологічній лікарні №1 ім. Балабана у зв'язку з епідситуацією. На території лікарні зареєстровано групове захворювання – там 81 хворий. Практично половина з них – медичні працівники, 56 осіб – це особи без клінічних проявів», – повідомила, так звана «глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю» Наталя Пеньковська.

Вона зазначила, що під час прийомі на лікування до зазначеної установи від хворих не вимагали інформації про обстеження на Covid-19, хоча це обов'язкова умова. За даним фактом триває епідрозслідування.

До відома, за минулу добу в окупованому Криму зареєстровано 251 випадок коронавірусної інфекції. Одужали за весь період пандемії 4998 осіб, померли – 123 пацієнти.

Як повідомлялося, Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ через катастрофічну ситуація з Covid-19 в окупованому Криму.

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.