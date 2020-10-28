МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях та у містах Дніпрі та Києві
В Україні за минулу добу, 27 жовтня, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях та у містах Дніпрі та Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована: у Харківській області – 635, в Одеській області – 567, у місті Києві – 563, у Дніпропетровській області – 497 (у тому числі місто Дніпро – 419), у Львівській області – 398», – сказав міністр.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 9 697 випадків;
- Волинська область — 12 871 випадок;
- Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
- Донецька область — 9 024 випадки;
- Житомирська область — 13 154 випадки;
- Закарпатська область — 13 571 випадок;
- Запорізька область — 8 852 випадки;
- Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
- Кіровоградська область — 2 212 випадків;
- м. Київ — 35 450 випадків;
- Київська область — 15 465 випадків;
- Львівська область — 28 484 випадки;
- Луганська область — 3 416 випадків;
- Миколаївська область — 7 317 випадків;
- Одеська область — 23 207 випадків;
- Полтавська область — 8 639 випадків;
- Рівненська область — 18 299 випадків;
- Сумська область — 10 974 випадки;
- Тернопільська область — 19 818 випадків;
- Харківська область — 34 441 випадок;
- Херсонська область — 3 454 випадки;
- Хмельницька область — 14 228 випадків;
- Чернівецька область — 20 509 випадків;
- Черкаська область — 8 539 випадків;
- Чернігівська область — 8 292 випадки.
Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.
В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.