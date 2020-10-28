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    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    В Україні за минулу добу підтверджено 7474 нових випадки коронавірусу - МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    В Україні за минулу добу підтверджено 7474 нових випадки коронавірусу

    Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях та у містах Дніпрі та Києві

    В Україні за минулу добу, 27 жовтня, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях та у містах Дніпрі та Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована: у Харківській області – 635, в Одеській області – 567, у місті Києві – 563, у Дніпропетровській області – 497 (у тому числі місто Дніпро – 419), у Львівській області – 398», – сказав міністр.

    Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 9 697 випадків;
    • Волинська область — 12 871 випадок;
    • Дніпропетровська область — 13 915 випадків;
    • Донецька область — 9 024 випадки;
    • Житомирська область — 13 154 випадки;
    • Закарпатська область — 13 571 випадок;
    • Запорізька область — 8 852 випадки;
    • Івано-Франківська область — 19 247 випадків;
    • Кіровоградська область — 2 212 випадків;
    • м. Київ — 35 450 випадків;
    • Київська область — 15 465 випадків;
    • Львівська область — 28 484 випадки;
    • Луганська область — 3 416 випадків;
    • Миколаївська область — 7 317 випадків;
    • Одеська область — 23 207 випадків;
    • Полтавська область — 8 639 випадків;
    • Рівненська область — 18 299 випадків;
    • Сумська область — 10 974 випадки;
    • Тернопільська область — 19 818 випадків;
    • Харківська область — 34 441 випадок;
    • Херсонська область — 3 454 випадки;
    • Хмельницька область — 14 228 випадків;
    • Чернівецька область — 20 509 випадків;
    • Черкаська область — 8 539 випадків;
    • Чернігівська область — 8 292 випадки.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

    В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

    Крим Київ міністр Дніпро Максим Степанов хвороби місто коронавірус
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