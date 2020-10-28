МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



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В Україні за минулу добу підтверджено 7474 нових випадки коронавірусу

Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях та у містах Дніпрі та Києві

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях та у містах Дніпрі та Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована: у Харківській області – 635, в Одеській області – 567, у місті Києві – 563, у Дніпропетровській області – 497 (у тому числі місто Дніпро – 419), у Львівській області – 398», – сказав міністр.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 697 випадків;

Волинська область — 12 871 випадок;

Дніпропетровська область — 13 915 випадків;

Донецька область — 9 024 випадки;

Житомирська область — 13 154 випадки;

Закарпатська область — 13 571 випадок;

Запорізька область — 8 852 випадки;

Івано-Франківська область — 19 247 випадків;

Кіровоградська область — 2 212 випадків;

м. Київ — 35 450 випадків;

Київська область — 15 465 випадків;

Львівська область — 28 484 випадки;

Луганська область — 3 416 випадків;

Миколаївська область — 7 317 випадків;

Одеська область — 23 207 випадків;

Полтавська область — 8 639 випадків;

Рівненська область — 18 299 випадків;

Сумська область — 10 974 випадки;

Тернопільська область — 19 818 випадків;

Харківська область — 34 441 випадок;

Херсонська область — 3 454 випадки;

Хмельницька область — 14 228 випадків;

Чернівецька область — 20 509 випадків;

Черкаська область — 8 539 випадків;

Чернігівська область — 8 292 випадки.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.