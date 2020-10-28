В Україні у кожному регіоні через Covid-19 перепрофілюють ще по кілька лікарень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди, які потребують тієї чи іншої операції і водночас мають захворювання Covid-19 будуть лікуватися у таких лікарнях

У регіонах переобладнають по 2-4 лікарні для хворих на коронавірус, які мають інші хвороби

В Україні у кожному регіоні через Covid-19 перепрофілюють по 2-4 багатопрофільні лікарні, для хворих коронавірусом, які мають також інші захворювання. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Відповідне розпорядження було дано регіонах ще два тижні тому.

«Ми перепрофілюємо по 2-4 багатопрофільні лікарні в кожному регіоні. Це дозволить нам надавати медичну допомогу хворим з Covid-19, які мають інші захворювання. Наприклад, люди, які потребують тієї чи іншої операції і водночас мають захворювання Covid-19. Зазвичай їх треба лікувати в таких лікарнях», – сказав Степанов.

Міністр знову закликав громадян дотримуватися правил карантину, щоб зупинити зростання захворюваності Covid-19.

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.