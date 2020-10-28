Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7474 людей



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За минулу добу від коронавірусу померло 165 людей

За минулу добу одужали 2799 людей

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Це на 797 осіб більше, ніж у попередній день (6677). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Також відомо, що одужали 3306 людей (у попередній день 2799), а 165 – померло від ускладнень (126).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.