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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7474 людей

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    За минулу добу від коронавірусу померло 165 людей - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 7474 людей
    За минулу добу від коронавірусу померло 165 людей

    За минулу добу одужали 2799 людей

    В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Це на 797 осіб більше, ніж у попередній день (6677). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Також відомо, що одужали 3306 людей (у попередній день 2799), а 165 – померло від ускладнень (126).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

    До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

    Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

    В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

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